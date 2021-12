Francia: sondaggio, poco ottimismo per il 2022 fra i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I francesi sono poco ottimisti per il 2022. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per il quotidiano "Le Figaro" da Odoxa Backbone Consulting. Il 59 per cento prevede un anno identico a quello che si sta per concludere. Il 23 per cento teme addirittura che i prossimi mesi saranno peggiori. Solo il 17 per cento si aspetta un anno migliore del precedente. Il dato sale al 24 per cento tra i simpatizzanti del Rassemblement National e dei Repubblicani. L'85 per cento non pensa che la pandemia di coronavirus arriverà al termine, mentre il 49 per cento pensa che ci sarà un inasprimento della crisi economica. In merito alle prossime elezioni presidenziali, il 53 per cento si aspetta una vittoria del presidente Emmanuel Macron, il 28 per cento della candidata repubblicana Valerie Pecresse e il 22 per cento di uno dei due candidati di estrema destra: Marine Le Pen del Rassemblement National o Eric Zemmour.(Frp)