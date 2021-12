Legge Bilancio: Mura (Pd), impostate riforme da non interrompere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo impostato una manovra di grandi riforme che non deve interrompersi prematuramente. Con questa legge di Bilancio infatti gettiamo solide basi per il lavoro e per il sociale, che potranno essere sviluppate e rese strutturali in successive norme settoriali". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo l'approvazione della legge di Bilancio alla Camera. "Ha contribuito il dialogo costruttivo con il sindacato e l'interlocuzione lunga e approfondita con moltissime categorie, che abbiamo aperto anche nell'ambito della commissione Lavoro. Su molte misure entrate in legge il Pd si era impegnato fin dai primi confronti con il premier Draghi. Era nei nostri programmi – precisa Mura - l'estensione degli ammortizzatori e l'aumento dei sussidi di disoccupazione a lavoratori che finora ne erano esclusi, e su questo continueremo a impegnarci. La proroga di Opzione donna e l'Ape sociale per gli edili – conclude – sono stati nostri punti fermi".(Com)