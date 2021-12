Covid: Moratti, task force tamponi al lavoro per organizzare al meglio il servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La task force tamponi da me voluta e guidata da Guido Grignaffini sta operando febbrilmente per organizzare al meglio il servizio e sono grata a tutti i medici, personale sanitario e amministrativo, militari, protezione civile e volontari che si stanno prodigando per rispondere a questa ennesima emergenza". Lo afferma la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "È anche grazie allo straordinario spirito di cooperazione e partecipazione, al lavoro di squadra frutto di collaborazione istituzionale e al forte senso civico che riusciremo a fronteggiare questa urgenza, riducendo il più possibile i disagi ai cittadini. Ringrazio i medici di medicina generale e la Fiemmg della città metropolitana di Milano per la concreta collaborazione offerta ad Ats Milano per aiutare a smaltire la forte richiesta di tamponi di questi giorni", conclude la vicepresidente Moratti. Già da lunedì 3 gennaio è in programma un incontro tra Direzione Generale Welfare, Ats Milano e i medici della Fiemmg per coordinare l'attività di esecuzione dei tamponi (Com)