Agroalimentare: Assalzoo, mangimistica già penalizzata da aumento materie prime, serve intervento per frenare rincari energia (2)

- "Riceviamo dalle nostre aziende associate segnalazioni di vero e proprio allarme per l'impennata dei costi di produzione, tra i quali ora anche quelli dell'energia divenuti insostenibili", sottolinea Pallaroni. "Una situazione di forte crisi che si protrae già da diversi mesi sull'industria mangimistica per l'aumento delle materie prime. E le previsioni per l'anno alle porte non sono incoraggianti". "Per questi motivi riteniamo ormai non più rinviabile che si affronti la questione degli aumenti dei costi di produzione quanto prima", continua Pallaroni. "La mangimistica è un segmento fondamentale della filiera agro-zootecnica-alimentare italiana ed è in grave difficoltà nel riversare a valle questi aumenti sugli allevatori oramai al collasso, come si sta verificando nel settore del latte e delle carni, soprattutto suine, ma non solo. Sostegni mirati a favore del settore primario e manifatturiero non sono più rinviabili", conclude il segretario generale di Assalzoo. (Com)