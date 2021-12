I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: nuova protesta contro i militari, forze di sicurezza disperdono i manifestanti - Le autorità sudanesi hanno schierato le forze di sicurezza per le strade della capitale Khartum in vista delle proteste indette oggi contro il governo militare in carica dal colpo di Stato del 25 ottobre, e hanno disperso la folla con gas lacrimogeni. Lo riferisce l'emittente araba "Al Jazeera", secondo la quale sarebbe inoltre stata sospesa la copertura telefonica ed internet, mentre secondo altri giornalisti sul posto quest'ultima sarebbe ancora operativa. Secondo uno schema ripetuto più volte negli ultimi mesi, gli agenti si sono schierati lungo i principali assi della capitale e hanno bloccato i ponti sul Nilo che collegano Khartum alla città di Omdurman. La protesta di oggi è l'undicesima indetta dalle forze di opposizione che contestano il governo della giunta militare ed il ripristino del primo ministro Abdalla Hamdok, da loro ritenuto un burattino nelle mani dei militari golpisti. L'ultima manifestazione si è tenuta il giorno di Natale, quando migliaia di persone sono scese in piazza e secondo il Comitato centrale dei medici sudanesi oltre 200 sono rimaste ferite, sei delle quali per ferimento da proiettili veri. (segue) (Res)