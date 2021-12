I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: attacco di al Shabaab e risposta dell'esercito nel Medio Scebeli, almeno 16 morti - L'esercito nazionale somalo (Sna) ha annunciato di aver ucciso "almeno nove terroristi di al Shabaab" dopo aver sventato un loro attacco alla città di Balad, nel Medio Scebeli. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sonna", precisando che al Shabaab ha rivendicato l'attentato. Nell'attacco sono morti due militari somali e numerosi altri sono rimasti feriti. Secondo quanto dichiarato da un amministratore locale del Medio Scebeli, Ibrahim Said, nell'attacco sono state usate armi pesanti e anche cinque civili sono stati uccisi, mentre obiettivo dell'irruzione dei jihadisti era il macchinario per la costruzione di strade, custodito in un magazzino della città. All'inizio di quest'anno, 12 militari e due civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti a Balad dopo che una bomba è esplosa contro un veicolo che trasportava personale militare. (segue) (Res)