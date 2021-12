I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camerun: governo stanzia fondi per il decentramento - Il presidente del Camerun, Paul Biya, ha firmato sei decreti che puntano ad accelerare il decentramento regionale. Ne dà notizia "Financial Afrik", precisando che i documenti sono stati firmati lo scorso 28 dicembre e prevedono di destinare maggiori risorse finanziarie al funzionamento dei consigli regionali durante l'anno fiscale 2022. Le misure si concentrano in particolare sull'organizzazione dell'amministrazione regionale e sulle modalità di esercizio di alcuni poteri trasferiti alle regioni, consentendo alle Collettività Territoriali Decentrate (Ctd) di organizzarsi in modo più autonomo per dare impulso allo sviluppo regionale. (segue) (Res)