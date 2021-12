© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Cremlino, colloquio telefonico Putin-Biden su iniziativa di Mosca - La telefonata prevista questa sera tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l'omologo statunitense, Joe Biden, è stata richiesta su iniziativa della parte russa e non prevede una parte pubblica. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, affermando che l'ora tarda in cui si svolgerà il colloquio, le 23:30 ora di Mosca, non costituisce un problema per Putin, che "spesso lavora attivamente" a tarda sera. Peskov ha spiegato che il capo di Stato russo ha ritenuto opportuno programmare una telefonata con Biden poiché ci sono molti argomenti da discutere prima delle consultazioni sulle garanzie di sicurezza, ricordando che i temi principali della conversazione saranno la prosecuzione della discussione iniziata durante il recente incontro online ed i colloqui sulle garanzie di sicurezza in programma a gennaio. Infine Peskov ha escluso la possibilità che le trattative sulle garanzie di sicurezza possano essere annullate dopo la telefonata odierna tra i presidenti. (segue) (Res)