- Croazia: premier Plenkovic, sospeso riacquisto quota gruppo ungherese Mol - Il governo della Croazia ha sospeso il processo di riacquisto della quota del gruppo energetico ungherese Mol nella società statale Ina, alla luce delle "nuove circostanze" che emergono dalla decisione della Corte suprema. Lo ha dichiarato il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, nella conferenza stampa di fine anno, spiegando che per questo motivo il governo di Zagabria sta avviando una revisione dell'accordo che coinvolgono gli azionisti e le attività del gas naturale. "Cercheremo una revisione della decisione arbitrale presso una Corte federale svizzera", ha aggiunto Plenkovic parlando di un "dovere, come governo, di avviare una procedura legale". La mossa di Zagabria segue la decisione della Corte suprema croata, che ad ottobre ha riconosciuto il presidente di Mol, Zsolt Hernadi, colpevole di aver assunto tangenti nelle conclusioni degli accordi sopra menzionati. Nel 2019 una Corte d'arbitrato svizzera ha confermato la sentenza della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale (Uncitral) nel caso Ina-Mol. La compagnia ungherese Mol, ex partner strategico del governo croato in Ina, è uscita vincente dalla procedura d'arbitrato. (segue) (Res)