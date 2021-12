© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brexit: ministro Esteri irlandese, concludere negoziati su Protocollo Irlanda del Nord entro febbraio - I negoziati tra Regno Unito e Unione europea sul Protocollo dell'Irlanda del Nord non possono trascinarsi oltre febbraio: è tempo che il Regno Unito trovi compromessi. È quanto affermato dal ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, al quotidiano "Financial Times". "In Irlanda del Nord si terranno le elezioni a maggio" ha sottolineato Coveney, affermando che le discussioni sugli accordi commerciali post Brexit non dovrebbero dilungarsi ulteriormente. Nel frattempo, la ministra ad interim per la Brexit britannica Liz Truss ha pianificato una visita in Irlanda del Nord all'inizio di gennaio, ma ha fatto sapere che non c'è alcun cambiamento di vedute da parte del governo di Londra in merito alle negoziazioni. I colloqui post Brexit vanno avanti ormai da mesi senza progressi e sono stati sospesi per le vacanze natalizie. Coveney ha commentato che se dovessero proseguire oltre febbraio "le elezioni rischiano di diventare un referendum sul protocollo". Inoltre, Londra minaccia da tempo di ricorrere all'articolo 16 del protocollo, che permette ad una delle parti di rescindere unilateralmente. Questa mossa, secondo Coveney, metterebbe in discussione l'intero accordo post Brexit con l'Unione europea.