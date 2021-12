© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ministro greco Mitarakis, la Turchia strumentalizza la crisi in modo inaccettabile - L'Unione europea e la Grecia si oppongono a qualsiasi tentativo di "strumentalizzare" la crisi dei migranti: la protezione delle frontiere rende l'Europa forte contro le "richieste estorsive". Lo ha affermato il ministro per l'Immigrazione e l'Asilo, Notis Mitarakis, commentando le dichiarazioni del ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, che ha definito l'agenzia europea Frontex "la disgrazia del nostro secolo" e ha accusato la Grecia per "i respingimenti che sono sia un serio problema che un crimine contro l'umanità". La protezione delle frontiere, secondo il ministro greco, "è la missione di Frontex ed "è responsabilità sovrana del nostro Paese". "Stiamo proteggendo i nostri confini con determinazione e rispetto del diritto internazionale. La Turchia, attuando la dichiarazione congiunta, avrebbe dovuto impedire le partenze illegali in modo da evitare i recenti naufragi mortali", ha fatto notare Mitarakis. (Res)