I fatti del giorno - America latina

- Messico: covid, autorizzato uso in emergenza del vaccino cubano Abdala - Le autorità farmaceutiche del Messico hanno approvato l'uso in emergenza dell'Abdala, il vaccino contro il nuovo coronavirus fabbricato a Cuba. Il prodotto "soddisfa i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia", scrive la Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (Cofepris) in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Si tratta del decimo prodotto per la prevenzione della Covid-19 a ricevere il via libera in Messico: un permesso accordato già a Pfizer, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna e Sinopharm. "Le autorizzazioni emesse dalla commissione sono parte della Strategia nazionale di regolazione sanitaria, che permette di rivedere e consentire l'accesso al maggior numero di risorse per la salute", ha aggiunto Cofepris. (segue) (Res)