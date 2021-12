© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Ops, contagi nelle Americhe in aumento del 50 per cento nell'ultima settimana - Tra il 19 e il 25 dicembre i casi di Covid-19 nelle Americhe sono aumentati del 50 per cento, mentre il numero di morti riconducibili al nuovo coronavirus è cresciuto dell'11 per cento. Lo riferisce l'Organizzazione panamericana della salute (Ops) segnalando che oltre la metà dei Paesi della regione - quella che denuncia la maggior crescita in tutto il mondo - ha registrato un incremento di casi superiore al 20 per cento. Il numero maggiore di contagi si è registrato negli Stati Uniti, seguito dal Canada e dall'Argentina. I Paesi dell'America centrale non denunciano aumenti, tranne che Panama e Belize. Nella zona andina, il virus accelera soprattutto in Bolivia, ma risulta in crescita anche in Colombia, Perù ed Ecuador. Nel "cono sud", oltre all'Argentina, contagi in aumento anche in Uruguay e Paraguay, mentre calano in Brasile. La regione caraibica registra punte di infezione a Porto Rico, Repubblica Dominicana e Giamaica. Gli esperti della Ops avvertono peraltro che nel prossime settimane, in ragione dell'aumento dei contatti personali per le feste di fine anno, l'emergenza ulteriormente accelerare. (segue) (Res)