- Messico: Corte suprema sblocca il referendum, il Paese potrà revocare il presidente - La Corte suprema del Messico ha dato via libera al referendum per la possibile revoca del mandato del presidente, chiudendo un contenzioso istituzionale in atto da settimane. Fortemente voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador, il referendum "revocatorio" dovrebbe potersi celebrare in primavera, in corrispondenza della metà del mandato. L'istituto nazionale elettorale (Ine) aveva denunciato la mancanza di fondi congrui per organizzare l'appuntamento. L'alto tribunale ha precisato ieri che l'Ine non ha la facoltà di interrompere un processo ora inserito in Costituzione, ma ha chiesto al ministero delle Finanze - pur nel rispetto delle politiche di austerità promosse dal governo - di andare incontro alle necessità di bilancio esposte dall'autorità elettorale. Il presidente Lopez Obrador aveva definito i problemi di bilancio "una scusa puerile" per evitare un esercizio democratico, velando l'ipotesi di fare celebrare il referendum "al popolo". (segue) (Res)