I fatti del giorno - America latina (5)

- Colombia: commissario Pace ad Eln, Paese vuole che finiscano azioni contro il governo - Il commissario per la Pace della Colombia, Juan Camilo Restrepo, ha censurato il comunicato di "fine anno" con cui l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha pronosticato un incremento delle tensioni sociali per il 2022. Sottolineando che la pace si "costruisce rafforzando le istituzioni", Restrepo assicura che "l'unica cosa" che i colombiani vogliono per il 2022 è che "questo gruppo di delinquenti smetta di realizzare azioni contro il governo colombiano". L'Eln, assieme ai dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), è ritenuto a vario titolo responsabile di diverse azioni militari dirette negli ultimi mesi contro obiettivi, soprattutto militari, del Paese. "Cessate le attività militari, smettete di sequestrare, di mettere mine anti persone, di reclutare minori e di operare nel traffico di stupefacenti", ha detto il funzionario intervistato da "Caracol Radio". (Res)