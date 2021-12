I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Algeria intende rilanciare sfruttamento idrocarburi con bando gara internazionale - L'Algeria intende rilanciare lo sfruttamento dei suoi idrocarburi attraverso una gara d'appalto aperto a società internazionali. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, intervistato dall’agenzia di stampa “Aps”. Tuttavia, secondo il ministro, questo progetto sarà realizzato solo se le condizioni di mercato lo consentiranno. “L'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle risorse di idrocarburi (Alnaft) ha inserito, nel suo piano d'azione, un bando di gara nel 2021/2022. Tuttavia, il lancio di questo evento rimane dipendente da altri fattori esogeni. I nostri esperti seguono l'evoluzione dei mercati del petrolio e del gas, i piani di investimento delle compagnie petrolifere e le loro strategie energetiche, per una scelta ottimale della data di lancio", ha dichiarato Arkab. Secondo il ministro, dalla promulgazione della nuova legge sugli idrocarburi, e ancor prima della finalizzazione dello sviluppo dei suoi testi applicativi, Alnaft e Sonatrach avevano avviato discussioni con diversi potenziali partner in vista dello sviluppo di progetti nell'upstream oil and gas, ricordando che era stato firmato un primo contratto con l'Eni italiana per l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi nel perimetro di Berkine Sud per un investimento di 1,4 miliardi di dollari. Alla domanda sull'utilizzo del mercato del gas Spot, Arkab ha sottolineato che questo mercato non è nuovo per Sonatrach, che spesso gestisce le vendite utilizzando questo metodo. "La nostra strategia di marketing del gas naturale mira a migliorare il valore del nostro gas utilizzando benchmark legati ai vari hub del gas, in particolare in Europa", ha affermato il ministro. Tuttavia, ha proseguito, “questa questione resta legata ad altri fattori in relazione alle condizioni tecniche del gas a monte, alla domanda del mercato domestico, agli impegni contrattuali per la vendita del gas tramite metanodotti, alla tariffa di esercizio delle unità di liquefazione, nonché alla disponibilità di gas”. (segue) (Res)