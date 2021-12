I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: fonti stampa, l'intelligence avverte di un piano terroristico contro il Paese - I servizi militari e di sicurezza competenti in Tunisia hanno lanciato gravi avvertimenti a varie unità dell'esistenza di presunti pericolosi e sicuri piani terroristici volti a destabilizzare il Paese, oltre che minacce alla "fase eccezionale guidata dal presidente della Repubblica dallo scorso 25 luglio". Lo ha riferito il quotidiano "Assabah", citando fonti di sicurezza secondo cui "la minaccia terroristica esiste ancora, poiché le minacce si sono ripetute questa settimana con avvertimenti sull'esistenza di un piano terroristico rappresentato in un piano per assassinare una figura politica o un attacco a centri vitali". Le fonti hanno sottolineato che le unità militari e la sicurezza si occupano seriamente di queste informazioni e avvertimenti che giungono in un difficile momento di crisi politica, sociale ed economica che il Paese nordafricano sta attraversando. (segue) (Res)