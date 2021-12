I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: movimento "Cittadini contro il golpe" annuncia manifestazione per 14 gennaio - Il movimento tunisino "Cittadini contro il golpe" ha annunciato l'organizzazione di una manifestazione il prossimo 14 gennaio, per celebrare l'anniversario della rivoluzione e nello stesso tempo protestare contro "il golpe del presidente Saied". Lo ha reso noto Jawhar bin Mubarak, attivista politico e leader del movimento a margine di una conferenza stampa tenuta oggi. Bin Mubarak ha invitato tutti i cittadini a mobilitarsi il 14 gennaio contro il presidente Kais Saied. Il movimento ha anche invitato tutto il popolo tunisino a boicottare la consultazione popolare che il presidente Saied ha proposto di organizzare su una piattaforma elettronica per "la mancanza di trasparenza e l'illegalità". Bin Mubarak ha confermato la prosecuzione dello sciopero della fame che "non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi, ovvero porre fine all'autorità golpista", notando che le condizioni di salute degli scioperanti cominciano a peggiorare dopo otto giorni di sciopero. (Res)