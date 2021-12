Hong Kong: Cina accusa Usa, libertà dei media “falso pretesto” a scopo di destabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina ha respinto come pretestuose le critiche del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sulla repressione della stampa a Hong Kong, espresse dopo il caso “Stand News”. “Sostenere la libertà dei media è solo un falso pretesto usato dagli Stati Uniti per servire la loro vera agenda di destabilizzazione di Hong Kong”, ha dichiarato il portavoce Zhao Lijian nella conferenza stampa tenuta oggi, sostenendo a sua volta che “gli Stati Uniti hanno visto deteriorarsi la libertà di stampa in patria”. Secondo “rapporti” citati senza ulteriori dettagli dal portavoce, “almeno 117 giornalisti sono stati arrestati o risultano detenuti nel 2020 negli Stati Uniti, un incredibile aumento del 1.200 per cento rispetto al 2019”. “Se gli Stati Uniti hanno un ‘governo fiducioso che non ha paura della verità’, perché chiedono l’estradizione di Julian Assange? Perché non trattare Edward Snowden come i cosiddetti individui alla ricerca della verità che tanto esaltano?”, ha domandato Zhao. “Gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare il loro ipocrita doppio standard e smettere di interferire negli affari interni della Cina in nome della libertà”, ha aggiunto. (segue) (Cip)