Hong Kong: Cina accusa Usa, libertà dei media “falso pretesto” a scopo di destabilizzazione (2)

- Secondo il portavoce del ministero degli Esteri cinese dopo l’introduzione della legge sulla sicurezza nazionale, “Hong Kong è tornata sulla retta via dello sviluppo e la libertà di stampa è stata protetta meglio in un ambiente sicuro e stabile con lo stato di diritto”. “Le azioni legali intraprese dalla polizia di Hong Kong per arrestare individui sospettati di aver cospirato per pubblicare pubblicazioni sediziose e congelare beni pertinenti sono azioni di giustizia necessarie per salvaguardare lo stato di diritto e l’ordine pubblico a Hong Kong. Non hanno nulla a che fare con la libertà di stampa o di parola”, ha affermato Zhao. Per il portavoce di Pechino “i diritti legittimi e la libertà, inclusa la libertà di stampa e di parola, sono pienamente protetti” a Hong Kong, ma “la libertà di parola e dei media non dovrebbe essere usata per proteggere atti criminali” e “gli operatori dei media nella regione amministrativa speciale devono rispettare rigorosamente le leggi cinesi e di Hong Kong”. (segue) (Cip)