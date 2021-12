Hong Kong: Cina accusa Usa, libertà dei media “falso pretesto” a scopo di destabilizzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhao ha così risposto al commento di Blinken di ieri. “Un governo sicuro di sé che non teme la verità accoglie la libertà di stampa. Chiediamo alle autorità di Hong Kong di non attaccare i media indipendenti e rilasciare quanti sono detenuti ingiustamente”, ha scritto il segretario di Stato Usa su Twitter dopo il raid della polizia nella sede della testata online “Stand News”, costretta alla chiusura, l’arresto di sette persone e il sequestro di beni per 61 milioni di dollari di Hong Kong. Oggi due degli arrestati, Chung Pui-kuen e Patrick Lam, rispettivamente ex caporedattore e caporedattore ad interim, sono stati ufficialmente incriminati per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di pubblicazioni sedizione. Le altre cinque persone sono state rilasciate. (Cip)