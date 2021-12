Cina-Africa: ministro degli Esteri Wang in visita in Eritrea, Kenya e Comore dal 4 al 7 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ottava conferenza ministeriale del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac) tenutasi di recente in Senegal, ha aggiunto il portavoce, il presidente cinese Xi Jinping "ha chiesto sforzi congiunti per promuovere e portare avanti lo spirito di amicizia e cooperazione Cina-Africa e costruire un Comunità africana con un futuro condiviso nella nuova era", dopo aver annunciato "importanti iniziative di cooperazione tra cui nove programmi, che sono stati accolti calorosamente dai paesi africani". Dopo gli impegni presi al forum Focac la visita del consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang in Africa, ha quindi concluso Zhao, mira a combinare nuove misure per la cooperazione pratica tra Cina e Africa e a sostenere i Paesi africani nella sconfitta del Covid-19, per raggiungere in tempi brevi la ripresa economica. (Cip)