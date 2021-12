Frosinone: ultimo consiglio provinciale dell'anno con i nuovi eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina, nella Sala Consiglio di palazzo Jacobucci, la prima seduta del nuovo Consiglio provinciale e l'ultima dell'anno in corso, durante la quale il presidente Antonio Pompeo ha tracciato un bilancio di quanto fatto dall'Ente e illustrato le linee programmatiche del 2022. Il primo punto all'ordine del giorno ha riguardato la convalida degli eletti alla carica di consigliere provinciale che compongono la nuova Assise: Antonella Di Pucchio, Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi in quota al Partito Democratico; Gianluca Quadrini, Andrea Amata e Luca Zaccari per Lega Salvini Premier; Alessandro Cardinali e Alessandro Rea rappresentanti di Polo Civico Nuova Realtà Nazionale; Daniele Maura e Riccardo Ambrosetti per Fratelli d'Italia e Luigi Vacana per la civica Provincia in Comune. Al termine il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, dopo aver rivolto i suoi personali auguri a tutti gli eletti, tra riconferme e volti nuovi, ha tracciato un bilancio dell'attività amministrativa dell'Ente e illustrato le linee programmatiche che guideranno la sua azione fino a fine mandato. (segue) (com)