Frosinone: ultimo consiglio provinciale dell'anno con i nuovi eletti (2)

- "In occasione di questa seduta d'insediamento – si legge in una nota che sintetizza l'intervento di Pompeo - auguro a tutti i consiglieri eletti un sincero augurio di positivo e proficuo lavoro e dò il bentrovato a quanti continueranno il loro mandato per altri due anni, confermati nel loro ruolo di rappresentanti provinciali. Non è stato facile governare la Provincia di Frosinone in questi anni, con una riforma mai completata, risorse carenti e personale dimezzato ma abbiamo fatto il massimo rispetto al contesto e alle possibilità: un risultato su tutti, quello di aver ridato centralità e dignità a un Ente che era diventato marginale". (com)