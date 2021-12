Spagna: Corte suprema conferma annullamento sanzione di 8,5 milioni di euro a Telefonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema spagnola ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) contro la sentenza del Tribunale nazionale che aveva annullato una multa di 8,5 milioni di euro imposta alla compagnia di telecomunicazioni Telefonica nell'aprile 2018 per una grave violazione della legge generale delle telecomunicazioni. Secondo la Cnmc l'offerta finanziaria presentata da Telefonica in una gara pubblica indetta dal governo basco non era economicamente replicabile da un operatore generale come Euskaltel. La sentenza ha ottenuto il voto contrario di due giudici su sei, secondo i quali il ricorso della Cnmc avrebbe dovuto essere accolto. (Spm)