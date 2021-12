Vietnam: Covid, aumentano contagi, Hanoi annulla eventi di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanoi ha annullato gli eventi pubblici di Capodanno a causa del picco di contagi da coronavirus. La capitale del Vietnam punterà invece su festeggiamenti virtuali e performance registrate trasmesse in televisione. Secondo le autorità locali la situazione dovrebbe rimanere complicata anche per il Capodanno lunare (Tet), periodo in cui si attende il ritorno di molti vietnamiti residenti all’estero. La città ha registrato oggi il numero più alto di nuovi contagi delle ultime due settimane, 1.866, su 17 mila a livello nazionale. Il Paese ne ha registrati 1.714.742 dall’inizio della pandemia, con 32.168 decessi. Lunedì, per la prima volta, è stato individuato un caso di variante Omicron.(Fim)