Covid: Cgil, rafforzare misure di sicurezza per tutelare salute lavoratori (2)

- La Confederazione ricorda che "nella prima fase della pandemia il lavoro agile ha indubbiamente contribuito a contenere i contagi, ed oggi, anche sulla base di una nuova regolamentazione contrattuale, può tornare ad essere uno strumento efficace per frenare l'impennata di positivi. Impennata che, come diciamo da tempo, dovrebbe essere affrontata - conclude la Cgil - prevedendo l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini". (Com)