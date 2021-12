Sudafrica: studio, con seconda dose di Johnson & Johnson fino all'85 per cento di protezione dal ricovero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La somministrazione di due dosi di vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Johnson & Johnson (J&J) possono fornire fino all'85 per cento di protezione contro il ricovero in ospedale dalla variante Omicron. Lo dice un nuovo studio pubblicato oggi dal South African Medical Research Council, un'organizzazione parastatale sudafricana. In base al lavoro concluso dai ricercatori, gli effetti del richiamo vaccinale iniettato a 69.092 operatori sanitari tra il 15 novembre ed il 20 dicembre possono dirsi positivi: la copertura, infatti, è aumentata dal 63 all'84 per cento nei due mesi successivi alla dose booster, quindi all'85 per cento nei mesi successivi. I risultati segnano la prima prova dell'efficacia di un tale potenziamento del vaccino mentre Omicron è in circolazione e sono considerati particolarmente importanti per il Sudafrica, dove la maggior parte dei vaccinati ha ricevuto il vaccino J&J. I risultati dello studio, precisa il quotidiano "Politico", devono tuttavia essere sottoposti a revisione scientifica prima di poter essere confermati.(Res)