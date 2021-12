Imprese: Saras, impianto Igcc di Sarlux incluso tra gli impianti “essenziali” per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha accolto la richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dei costi per la centrale elettrica a ciclo combinato di Sarlux Srl, Igcc (Integrated gasification combined cycle). Lo riferisce Saras in una nota, aggiungendo che la centrale è stata pertanto iscritta da Terna nell’elenco degli impianti essenziali per il sistema elettrico per il 2022. La relativa delibera, prosegue la nota, pone le basi per una gestione in continuità della centrale con i livelli produttivi del 2021. (Com)