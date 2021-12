Ungheria-Russia: ministero Esteri Szijjarto, incontro tra Orban e Putin a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban incontrerà il presidente russo Vladimir Putin all'inizio di febbraio, i preparativi sono già in corso, come annunciato dal ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, sulla propria pagina Facebook. Szijjarto ha anche osservato che il 2021 è stato "l'anno di maggior successo di tutti i tempi" in termini di cooperazione russo-ungherese e che Budapest si aspetta che durante l'incontro si discuta, in particolare, della costruzione della centrale nucleare di Paks, della cooperazione nel campo delle tecnologie spaziali, del ruolo della regione di Zahony nel traffico ferroviario sulla direttrice est-ovest e dell'esportazione di nuovi prodotti alimentari ungheresi verso il mercato russo. (Vap)