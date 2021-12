Portogallo: il governo approva 297 milioni per le realizzazione opere scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese ha approvato una spesa di circa 297 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per la realizzazioni di opere nelle scuole da parte della società Parque Escolar, società creata per gestire il programma di lavori per la riabilitazione e l'ammodernamento degli edifici scolastici secondari. La revisione del programma di modernizzazione dei parchi scolastici prevede un limite massimo di spesa per ogni anno: 95,5 milioni nel 2022, 99,5 milioni nel 2023 e 102 milioni nel 2024. Il contratto tra lo Stato e Parque Escolar, è stato firmato nel 2009 ed ora rinnovato per la quarta volta. (Spm)