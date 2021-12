Torino: Rossomando (Pd), morte in carcere Raddi caso non isolato, serve riforma di sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Antonio Raddi nel 2019 ci colpì molto. A due anni di distanza e a fronte di casi non isolati, possiamo affermare che il trattamento in carcere delle persone con fragilità rappresenta un problema di sistema. Lo ha affermato in una nota stampa la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito Democratico Anna Rossomando, commentando la richiesta dei familiari di Antonio Raddi di non archiviare il caso del 28enne, morto in carcere a Torino nel 2019 dopo aver perso 25 chili all'interno del penitenziario. (segue) (Rpi)