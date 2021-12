Torino: Rossomando (Pd), morte in carcere Raddi caso non isolato, serve riforma di sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che la magistratura faccia piena luce su quanto accaduto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino - ha continuato Rossomando - e siamo convinti comunque della necessità, parallelamente, di un’indagine completa sul sistema carcerario per arrivare a nuovi interventi, perché la salute psicofisica dei detenuti deve essere tutelata in senso ampio, cosa che nelle nostre carceri non avviene sufficientemente. Presenterò un’interrogazione parlamentare su questi aspetti, sapendo che sul carcere sono previsti interventi nel Pnrr, così come nella riforma del processo penale sono state introdotte misure per l’incentivazione delle pene alternative, ma bisogna fare di più puntando ad una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario", ha concluso. (Rpi)