Sanità: Battisti (Pd), Regione approva progetti per 550 milioni, Asl Frosinone sarà protagonista

- "L'approvazione in giunta regionale dei progetti del Pnnr sanità Lazio è un'ottima notizia per il proseguimento del rilancio dei servizi sanitari di tutta la regione. Sono previsti oltre 550 milioni di investimenti per implementare il personale che sta svolgendo un lavoro straordinario nel contrasto alla pandemia, per nuove tecnologie e per maggiori specializzazioni nei territori". Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali. (segue) (Com)