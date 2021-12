Legge Bilancio: Viviani (Lega), bene impegni governo a sostegno settore ittico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo Lega in commissione Agricoltura e responsabile dipartimento Pesca del partito, afferma: "Bene gli impegni assunti dal governo a sostegno dei nostri pescatori e del settore ittico. Approvati i nostri ordini del giorno alla legge di Bilancio per risolvere strutturalmente la questione improrogabile del caro canoni demaniali marittimi e concludere il percorso della Cisoa". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Occorre un ammortizzatore sociale dedicato alla pesca e all'acquacoltura stabile e strutturale che includa tutti i tipi di fermo per garantire alle imprese del settore continuità di reddito, sostegno occupazionale e sostenibilità economica. Il 2022 sarà un anno cruciale in cui si dovrà lavorare a testa bassa con il settore e la comunità scientifica per contrastare i regolamenti assurdi che attanagliano il mondo della pesca e proporre un nostro modello di gestione. Occorreranno coraggio e determinazione - conclude l'esponente leghista - sia nel nostro Paese che in Ue".(Com)