- "Il Dipartimento Mobilità e Trasporti, in data odierna, ha inoltrato un ordine di acquisto per la fornitura di 22 nuovi autobus a metano, di dodici metri con tre porte, da destinare ad Atac, per un importo complessivo – comprensivo di optional – di quasi 7.5 milioni di euro". Lo annuncia in un comunicato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. (segue) (Com)