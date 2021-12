Trasporti: assessore Roma, arrivano 22 nuovi autobus a metano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa operazione - aggiunge Patanè - si chiude la convenzione Consip avviata dalla precedente amministrazione. I 22 nuovi bus ordinati oggi, si aggiungono agli altri 29 a metano e ai 70 ibridi già entrati in servizio in questi giorni e rappresentano l'inizio di un percorso che ci porterà a rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma, aumentando la qualità e la sicurezza degli utenti. Contiamo di avere, entro il 2026, più di 1200 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita. I primi 600 bus contiamo di sostituirli già entro la fine del 2022". (Com)