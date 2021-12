Napoli: P. De Luca, patto per il Comune è realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ben 2,67 miliardi previsti dal Governo per le Città Metropolitane a rischio dissesto, dal 2022 al 2042. Alla città di Napoli arriveranno circa un miliardo e trecento milioni di euro in 20 anni. Il piano di salvataggio rivolto in particolare al Comune di Napoli, previsto dall'emendamento del Governo Draghi alla legge di Bilancio, è quindi realtà, con l'approvazione definitiva alla Camera dopo l'esame positivo del Senato. Si tratta, nello specifico, dell'articolo 1, commi 567 a 580, dal titolo 'Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana'". Lo ha affermato in una nota Piero De Luca, vice presidente del Gruppo Pd alla Camera: "La norma fortemente sostenuta dal Partito Democratico, prevede un importante contributo nazionale al ripiano delle quote annuali del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari, per tutti i Comuni sede di Città Metropolitana che presentano un disavanzo pro capite superiore a 700 euro, secondo i bilanci fino al 2020. Il provvedimento riguarda dunque anche le città di Torino, Palermo e Reggio Calabria".(Ren)