Covid: Meloni, settore turismo allo stremo, Fd'I chiede a governo di intervenire

- "Dopo due anni di grave crisi economica il settore del turismo in Italia è allo stremo. A rischio ci sono 200 mila posti di lavoro e la tenuta di 27 mila aziende, ma il governo sembra non percepire il grido di aiuto che arriva da alberghi e strutture ricettive extralberghiere". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia torna a chiedere all'Esecutivo Draghi di intervenire per garantire la sopravvivenza e la continuità delle imprese del comparto, che in questi giorni stanno fronteggiando l'ondata di cancellazioni a causa del Covid e delle nuove restrizioni imposte per decreto. Una situazione di incertezza insostenibile: queste aziende sono in grave difficoltà e non possono essere lasciate sole", conclude.(Com)