Israele: popolazione supera i 9,4 milioni di abitanti

- La popolazione israeliana conta 9.449.000 abitanti. Lo ha rivelato oggi l'ufficio centrale di statistica di Israele. Gli ebrei israeliani costituiscono il 73,9 per cento della popolazione, mentre gli arabi israeliani rappresentano il 21,1 per cento. Il resto della popolazione israeliana è definita "altra", cioè né ebrea né araba. Nel 2021, in Israele sono nati 184.000 bambini, il 73,8 per cento dei quali da madri ebree e il 23,4 per cento da donne arabe. Circa 25.000 nuovi immigrati sono arrivati nel Paese. La maggior parte dei nuovi immigrati è giunta da Russia (circa il 30 per cento), Francia (14,6 per cento), Stati Uniti (13,9 per cento) e Ucraina (12,4 per cento). Nel corso dell'anno sono morte circa 51.000 persone, mentre 7.500 sono rimaste all'estero per oltre un anno. L'ufficio di statistica ha osservato che il numero di decessi è stato insolitamente alto rispetto agli ultimi anni: da 5,1 decessi ogni mille abitanti nel periodo 2017-2019, a 5,4 decessi per mille abitanti.. (Res)