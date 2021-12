Covid: in Sicilia picco dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "L'andamento dei contagi si è accompagnato anche un incremento del 26 per cento di nuove ospedalizzazioni settimanali (444 nuove ospedalizzazioni) con ricadute sull'occupazione dei posti letto in area medica, in crescita rispetto alla settimana precedente. Meno di uno su cinque ricoverati ha un'età inferiore ai 50 anni". E dunque: "Per quanto riguarda la campagna vaccinale, con riferimento al target over 12 i vaccinati con almeno una dose si attestano all'84,53 per cento, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'81,92 per cento. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, per i quali la campagna vaccinale è iniziata il 16 dicembre, i vaccinati con una dose rappresentano il 3 per cento del target regionale". (segue) (Ren)