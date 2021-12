Algeria: il presidente Tebboune firma la legge finanziaria 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato oggi ad Algeri la legge finanziaria 2022, in precedenza adottata dal parlamento. La legge finanziaria che entrerà in vigore il primo gennaio 2022 si basa su un prezzo del petrolio di 45 dollari al barile e un prezzo di mercato di 50 dollari al barile. Si prevede, quindi, che i ricavi petroliferi nel periodo 2021-2023 raggiungano 23,21 miliardi di dollari nel 2021, 28,68 miliardi di dollari nel 2022 e 26,45 miliardi di dollari nel 2023 sulla base di 45 dollari al barile come prezzo di mercato al barile di “Sahara Blent”. Nella legge finanziaria 2020 il prezzo di riferimento di un barile di petrolio era di 50 dollari ed è stato rivisto al ribasso a 30 dollari nella legge finanziaria complementare dello stesso anno. (Ala)