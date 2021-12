Regno Unito: variante Omicron rappresenta il 90 per cento dei casi di Covid in Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus rappresenta ormai il 90 per cento dei casi in Irlanda del Nord. È quanto riferito dagli ultimi dati del dipartimento della Salute della nazione, analizzati dal governo. Nella nazione sono già in vigore le misure restrittive da lunedì 27 dicembre e non sembrano essere in programma cambiamenti durante la riunione che si terrà oggi sugli ultimi dati. Nell'incontro dovrebbe anche essere discussa l'eventualità di ridurre il periodo di autoisolamento da 10 a 7 giorni per chi presenta tamponi negativi, come già deciso in Inghilterra. (Rel)