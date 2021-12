Green pass: Mandelli (FI), inaccettabile paragone con Apartheid e Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È assurdo e inaccettabile paragonare le misure messe in campo per tutelare la salute dei cittadini all'Apartheid e alla Shoah. Questa pericolosa deriva mistificatoria da parte dei no-vax e dei no green pass deve finire. Lo ha dichiarato il deputato e responsabile sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, commentando le parole del leader dei no Green pass di Torino, Marco Liccione. “Così non si fa altro che alimentare paure infondate in quegli italiani che, purtroppo, ancora rifiutano il vaccino", ha aggiunto. "Forza Italia per prima ha proposto l'alleggerimento della quarantena per i vaccinati con booster, perché le evidenze scientifiche dimostrano che il vaccino è in grado di tutelare dalle forme severe dell'infezione da Covid”, ha proseguito. “Ma il presupposto per questo alleggerimento è, appunto, la maggiore adesione possibile all'immunizzazione. Spingere verso strade diverse da questa significa assumersi la gravissima responsabilità di mettere a repentaglio la vita di milioni di persone", ha concluso. (Rin)