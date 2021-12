Roma: assemblea capitolina brinda online con il sindaco, Celli "auguro torni presto normalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli ha pubblicato su Facebook l'immagine del brindisi tra alcuni consiglieri, di maggioranza e opposizione, e il sindaco Roberto Gualtieri. "Li ringrazio per questo incontro, seppure virtuale. Senza il Covid ci sarebbe stato un momento conviviale sicuramente diverso, ma in questo momento in cui i contagi corrono davvero non era possibile fare diversamente", scrive Celli nel suo post. "Anche la nostra modalità di lavoro è quasi tutta online, con strumenti che ci offrono grandi opportunità ma che non sostituiscono la ricchezza dell'incontro e del confronto dal vivo. Il mio augurio allora è di tornare presto alla normalità che ci piace di più, a quei confronti e dibattiti in Aula, nelle sedi istituzionali e nella città che ci fanno sentire anche più vicini tra noi e più vicini ai cittadini, rafforzando il nostro senso di comunità. Significherebbe lasciarci alle spalle questi ultimi due anni difficili. E' una normalità fondamentale soprattutto per i nostri ragazzi e gli anziani, che con le persone più fragili hanno subìto i principali danni dell'isolamento e del rallentamento forzato della socialità. L'augurio è di pensare soprattutto a loro nel nostro lavoro per Roma, che ci vede tutti uniti in uno sforzo comune, quello di non lasciare indietro nessuno e di permettere a Roma di migliorare come merita le sue infrastrutture, i servizi, la macchina amministrativa. Un augurio di buon anno nuovo a Roma e a tutti noi". (Rer)