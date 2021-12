Manovra: Di Maio, altra spinta a ripartenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Con la legge di Bilancio “diamo un'altra spinta alla ripartenza del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando in un messaggio sul suo profilo Facebook approvata in via definitiva dalla Camera con 355 voti a favore e 45 contrari. “Il Movimento cinque stelle ha portato avanti con forza misure necessarie anche per la fase che stiamo attraversando”, ha dichiarato Di Maio. “Una di queste è senza dubbio il Superbonus: con il nostro intervento abbiamo garantito continuità a uno strumento che è un vero e proprio emblema della transizione ecologica e che ora si conferma in tutta la sua efficacia. Dati come 30mila nuove imprese nel settore dell'edilizia in due anni e 70mila cantieri aperti confermano infatti l'impatto positivo del Superbonus”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina. “Ma c'è anche un altro intervento che voglio sottolineare: 8 miliardi per abbassare le tasse, riducendo l’Irpef a ceto medio e redditi più bassi, iniziando a cancellare l’Irap e tagliando i contributi per i dipendenti”, ha proseguito Di Maio. Nel messaggio, il ministro degli Esteri ha inoltre citato il fondo per famiglie e imprese da 3,8 miliardi di euro per abbattere il costo delle bollette di luce e gas. “In manovra abbiamo anche rifinanziato il Reddito di cittadinanza con 1 miliardo di euro all’anno dal 2022 al 2029”, ha precisato Di Maio. “Per la Sanità poi abbiamo previsto misure importanti, come i 2 miliardi in più all’anno al Fondo sanitario per i prossimi tre anni e l’aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici”, ha aggiunto. “Salute, lavoro ed economia sono le nostre priorità, avanti così”, ha concluso Di Maio.(Res)