Credito: Orcel (Unicredit) conferma tagli al personale in Hvb

- L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha confermato che intende effettuare tagli al personale in HypoVereinsbank (Hvb), controllata del gruppo in Germania, soprattutto nell'amministrazione. Intervistato dal settimanale “Der Spiegel”, l'Ad ha affermato: “Il fatto è che in Germania dobbiamo semplicemente fare di più per ridurre i costi”. Tuttavia, ciò deve avvenire “non nelle filiali o nelle aree vicine al cliente”. In particolare, ha evidenziato Orcel, “sono le funzioni centrali in cui possiamo diventare significativamente più efficienti”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Unicredit non ha ancora precisato l'entità della ristrutturazione del personale in Hvb, poiché sono ancora in corso le discussioni con i sindacati. Secondo alcune indiscrezioni, saranno tagliati 1.100 dei circa 11.500 posti di lavoro. A “Der Spiegel”, Orcel ha dichiarato: “Questo ci dà l'opportunità di investire di nuovo, specialmente nell'espansione della digitalizzazione e della nostra tecnologia”. In questo modo, ha infine osservato l'Ad di Unicredit, “rafforziamo la nostra attività in Germania nell'interesse dei nostri clienti”. (Geb)