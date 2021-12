Carabinieri: a 41 anni dalla morte, ricordato a Roma il generale Enrico Galvaligi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in occasione del 41esimo anniversario della morte, è stato ricordato a Roma il Generale dei carabinieri Enrico Galvaligi. Davanti alla lapide che ne ricorda il sacrificio, nella piazza a lui intitolata, nel quartiere Ardeatino a Roma, dopo gli onori militari resi dalla Guardia d’Onore, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Generale di Brigata Lorenzo Falferi, ha deposto una corona di alloro, a nome dell’Arma dei carabinieri. Erano inoltre presenti il figlio del Generale Galvaligi, Paolo, generale dei carabinieri in congedo, una rappresentanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine provinciali. (segue) (com)