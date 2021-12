Lazio: Zingaretti, approvati progetti Pnrr sanità, stagione dei tagli è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Approvati oggi in Giunta i progetti del PNRR Sanità Lazio. La stagione dei tagli è finita". Così in un tweet il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Ora 550 milioni di investimenti per costruire la sanità del futuro: nuove tecnologie, servizi sul territorio, telemedicina. Andiamo avanti, 2022 anno del riscatto". (Rer)