Legge Bilancio: Pa, ecco le principali misure

- Il ministero della Pubblica amministrazione ha reso note le principali novità introdotte dalla legge di Bilancio nella Pa. È istituito un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco con dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni dal 2024. È, inoltre, istituito un fondo per i trattamenti di quiescenza del personale dei vigili del fuoco per l’aumento della base pensionabile, l’incremento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita e la copertura del maggior onere contributivo dell’amministrazione datrice di lavoro. Viene, infine, ricalcolata la quota retributiva per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile in possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Dal 2022 – prosegue la nota - l’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali sarà progressivamente aumentata finché, dal 2024, sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni. Per questo scopo sono stanziati 100 milioni di euro nel 2022, 150 milioni per il 2023 e 220 milioni dal 2024. La ripartizione del fondo è demandata a un decreto del ministro dell’Interno, da adottare di concerto con il ministro dell’Economia, d’intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali. Dopo il superamento del tetto stabilito con il decreto legge n. 80/2021, vengono aumentate di 200 milioni di euro annui le risorse per i trattamenti accessori (il cosiddetto ‘salario di produttività’) dei dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, il personale docente e forze armate e di polizia. (segue) (Com)